Schüsse vor Drakes Villa: Wachmann schwer verletzt im Krankenhaus

Vor Drakes (37) Villa in Toronto ist es zu einem schweren Zwischenfall gekommen. In der Nacht auf Dienstag seien gegen 02:00 Uhr morgens Schüsse gefallen, wie unter anderem die «New York Times» berichtet. Ein Mann, der als Wachmann für den Musiker arbeitete, wurde bei der Schiesserei verwundet, so die Polizei. Er sei mit einer Schusswunde in ein Krankenhaus eingeliefert worden und befinde sich in ernstem Zustand.