«Schützenfest»: Drehstart für neuen «Tatort» mit Maria Furtwängler

Der neue Lindholm–Fall wird voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten ausgestrahlt. Doch auch in diesem Jahr dürfen sich die Fans vermutlich noch auf Maria Furtwängler im Einsatz freuen: Als ersten Fall zurück in Hannover drehte sie bereits im Oktober und November den «Tatort: Königin» (Arbeitstitel) im Alten Land bei Hamburg, in dem sie als Einzelgängerin den Mord an einem rumänischen Hofhelfer aufklären will.