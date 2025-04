Schwachpunkt Achillessehne: So schützt man sie richtig

Warum ist die Achillessehne besonders anfällig für Verletzungen?

Dr. Thomas Schneider: Die Achillessehne ist die kräftigste Sehne im Körper des Menschen. Sie ist durchschnittlich 20 bis 25 cm lang und verbindet (als gemeinsame Endsehne des dreiköpfigen Wadenmuskels) die Wadenmuskulatur über ihren Ansatz am Fersenbein mit dem Fuss. Dadurch können wir überhaupt erst unsere Fersen hochheben und abrollen. Laufen oder springen wir, so wirken bei jedem Schritt Kräfte auf die Achillessehne, die das zehnfache des eigenen Körpergewichts überschreiten können. Noch höher sind diese Kräfte bei Sprungbelastungen. Kein Wunder also, dass die Achillessehne schon in der griechischen Mythologie als Schwachstelle galt, die bereits dem eigentlich unbesiegbaren Achilleus zum Verhängnis wurde.