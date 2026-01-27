Schwanger mit 44: Claire Danes hatte einen «Nervenzusammenbruch»

Im «Smartless»–Podcast hatte Danes bereits über die emotionale Komplexität dieser späten Schwangerschaft gesprochen. «Es war seltsam. Plötzlich empfand ich so eine komische Scham», gibt Danes zu. «Als wäre ich ungezogen gewesen. Als hätte man mich beim Verkehr erwischt, obwohl ich das Alter dafür überschritten hatte.» Diese Gefühle hätten ihr eine Grenze aufgezeigt, die ihr vorher nicht bewusst gewesen sei: «Als würde ich ein bisschen ausserhalb der erlaubten Parameter agieren.»