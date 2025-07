Schwanger mit 47: Bond-Girl Caterina Murino freut sich auf einen Sohn

Nun aber hat es geklappt. Es wird ein Junge, wie die werdende Mutter stolz verriet. Die Geburt ist für «Ende des Sommers» terminiert. Vielleicht kommt der Kleine ja sogar an einem ganz besonderen Datum zur Welt: Am 15. September wird Caterina Murino 48. Bis dahin will sie ihre lang ersehnte Schwangerschaft aber noch weiter in vollen Zügen geniessen. «Ich hatte keine Beschwerden, keinen Diabetes, keine Schlaflosigkeit.»