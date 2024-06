Schwanger mit 54: Schauspielerin Trina McGee erwartet ihr viertes Kind

Social–Media–Pause geplant

Die Schauspielerin ist bereits dreifache Mutter. Ob die erneute Schwangerschaft geplant war, liess sie offen. Der ehemalige Sitcom–Star verkündete die überraschende Neuigkeit am 3. Juni auf seiner Instagramseite mit einigen knappen Sätzen. «Im zarten Alter von 54 Jahren bin ich schwanger geworden», begann McGee ihr Statement. Sie fuhr mit einer Aufforderung an ihre Fans fort: «Bitte segnet uns mit euren Gebeten für eine sichere Geburt.» Offenbar will sie sich selbst auch ganz auf ihre Schwangerschaft und die Geburt konzentrieren. Im Kommentar zu ihrem Beitrag betonte sie, «sich für eine Weile von den sozialen Medien abzumelden».