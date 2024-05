Schwangere «Bachelor»-Gewinnerin Jennifer Lange hat sich verlobt

Den Bildern nach zu urteilen, fand die Verlobung bei einem romantischen Picknick an den Klippen am Meer statt. «Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Danke von Herzen für diesen wundervollen Tag, an diesem wunderschönen Ort», schwärmte Lange in der Bildunterschrift von dem Antrag. Ihr Partner und sie «freuen uns so sehr auf alles, was kommt».