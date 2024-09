Schwangere Cardi B dementiert: Ihr Baby heisst nicht Hurricane

Babyverkündung und Scheidungsantrag an einem Tag

Cardi B gab ihre dritte Schwangerschaft am 1. August mit einem Bild auf ihrem Instagram–Account bekannt, auf dem sie bereits mit einem beachtlichen Babybauch zu sehen ist. «Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang!», schrieb sie verheissungsvoll dazu – und reichte laut übereinstimmenden Medienberichten am selben Tag die Scheidung von ihrem Ehemann Offset ein. Die Trennung hatte die Musikerin bereits im vergangenen Dezember in einem Livestream bestätigt, im neuen Jahr fand das Paar aber kurzzeitig wieder zueinander.