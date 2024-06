Schwangere Hailey Bieber zeigt «Bauernmarkt»-Maniküre

Hailey Bieber (27) orientiert sich für ihre Beauty–Looks gerne an Essen und der Natur. So sorgte sie vergangenes Jahr für den Maniküre–Trend «Glazed Donut» oder den «Strawberry»–Make–up–Trend. Auch die Produkte ihrer Kosmetikmarke Rhode sind meist kulinarisch inspiriert – von Rouge in der Farbe «Spicy Marg» bis Lippenstift in der Farbe «Guava Spritz». Jetzt zeigt die schwangere Ehefrau von Popstar Justin Bieber (30) ihre neueste an Essen inspirierte Maniküre: «Farmers market»–Nails, also «Bauernmarkt»–Nägel.