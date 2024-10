Schwangere Margot Robbie bereitet sich auf die Geburt vor

Wenig später zeigte sich der «Suicide Squad»–Star erstmals öffentlich mit Babybauch bei einem Besuch des Tennis–Turniers in Wimbledon. Am 9. September war es dann hochoffiziell auf dem roten Teppich soweit. Bei einer Vorführung in L.A. des von ihrer und Ackerlys Firma LuckyChap produzierten Films «My Old Ass» war der Babybauch nicht mehr zu übersehen. Diese Premiere feierte sie mit Regisseurin Megan Park (38), Schauspielerin Maisy Stella (20) und den Produzenten Ackerley, Josey McNamara (geb. 1986) und Bronte Payne.