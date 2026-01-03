Schwangere Palina im Krankenhaus: «Es waren furchtbare Schmerzen»

Am Freitagabend (2. Januar) meldete sich Palina per Instagram–Story mit einem Update bei ihren Followern: «Ich habe vor ein paar Tagen starke Blutungen bekommen, ich hatte starke Krämpfe. Wir mussten ins Krankenhaus fahren», so die Influencerin. «Es waren furchtbare Schmerzen. Die schlimmsten Unterleibsschmerzen, die ich je hatte. Ich war kaum ansprechbar und habe kaum mehr geredet», erzählt sie weiter. «Ich bin gar nicht mehr klar gekommen.»