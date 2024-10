Schwangere Prinzessin Beatrice: Mutter und Schwester freuen sich mit

In einer längeren Nachricht schrieb Ferguson noch: «Liebe Beatrice, Worte können die Freude und Aufregung, die ich empfinde, während du und Edo euch darauf vorbereitet, ein weiteres kostbares Mitglied in eurer schönen Familie willkommen zu heissen, kaum ausdrücken. Wieder Oma zu werden, erfüllt mein Herz mit so viel Glück und Dankbarkeit.» Es sei eines der grössten Privilegien in ihrem Leben, ihre Tochter als Mutter zu sehen. «Wie deine Familie weiter aufblüht, ist ein absoluter Segen. Unsere Familie wächst, und mit ihr die Liebe, die uns umgibt.» Sie könne es «kaum erwarten», das neue Kind kennenzulernen, und «all die wundervollen Erinnerungen zu teilen, die wir zusammen schaffen werden.»