Schwangere Prinzessin Sofia eröffnet Grundschule

Prinzessin Sofia von Schweden (39) eröffnete am Donnerstag in Fisksätra, einem Vorort der schwedischen Hauptstadt Stockholm, die Viktor–Rydberg–Grundschule. Der Termin bereitete der Ehefrau von Prinz Carl Philip (45) sichtlich Freude. Und anders als man vielleicht erwarten würde, setzte Sofia ihren wachsenden Babybauch dabei nicht gross in Szene. Vielmehr ging die Tatsache, dass sie ihr viertes Kind erwartet, in ihrem schwarzen Outfit fast unter.