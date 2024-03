Schwangere TV-Detektivin Sharon Trovato gibt Verlobung bekannt

«Ich habe Ja gesagt»

Auf ihrem Instagram–Account gab die TV–Detektivin die Verlobung bekannt. Dazu veröffentlichte sie ein Pärchenbild, auf dem beide in die Kamera lächeln. Trovato hält ihre Hand hoch, an der ein Ring funkelt. Dazu schrieb sie auf Englisch: «Ich habe Ja gesagt». Die 32–Jährige untermauerte die Nachricht mit den Hashtags «verliebt» und «verlobt». Dazu gab es auch Glückwünsche von ihrer Mutter Marta Trovato (geb. 1969), die in einem Kommentar unter dem Beitrag wissen liess: «Ich bin stolz auf euch beide.»