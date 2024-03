Schwangere Vanessa Hudgens strahlt mit Babybauch bei den Oscars

Überraschung bei der Oscarverleihung in Los Angeles: Schauspielerin Vanessa Hudgens (35) hat am Sonntagabend als einer der ersten Promis den roten Teppich beim Dolby Theatre betreten. Ihr Auftritt sorgte prompt für Aufsehen, denn die 35–Jährige ist schwanger. Ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch setzte sie mit einem hautengen, schwarzen Couture–Kleid von Vera Wang gekonnt in Szene.