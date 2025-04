Schwangere Verstappen-Freundin Kelly Piquet zeigt ihren Babybauch

Babyparty am Wochenende

Die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes von Kelly Piquet und Max Verstappen soll laut der britischen «Daily Mail» in Kürze bevorstehen. Erst am Wochenende feierte Piquet mit mehreren Freundinnen ihre Babyparty. Influencerin Caro Daur (30) teilte auf Instagram mehrere Fotos des Events, das auf einem Boot vor der Küste Monacos stattfand. Piquet war in einem weissen Off–Shoulder–Dress gekleidet, es gab Torte, Cupcakes, Pancakes und M&Ms mit den Gesichtern von Piquet und Verstappen.