Schwangerer «GZSZ»-Star Anne Menden: Die Hochzeit kann warten

Gemeinsam in die Zukunft

Die Trauung soll erst stattfinden, wenn ihr Kind grösser ist und die beiden sorglos feiern können. «Da macht es keinen Sinn, sich Druck zu machen», sagt Menden zu der Entscheidung. «Wir haben uns das Versprechen ja eigentlich auch schon gegeben, dass wir unsere Zukunft zusammen gestalten wollen. Und wir werden da jetzt auch irgendwie unsere eigene kleine Familie haben und warum das jetzt zwanghaft irgendwie überstürzen.» Das Paar habe «einfach danach noch was Schönes, worauf wir uns in den nächsten Jahren freuen können», ergänzt die Schauspielerin.