Schwangerer «GZSZ»-Star Chryssanthi Kavazi: Das macht ihr zu schaffen

Viel Wasser in den Händen

Zusammen mit Ehemann und Schauspielkollege Tom Beck (46) freut sich Kavazi auf ihr zweites Kind. Doch mit jedem Tag wird die Schwangerschaft offenbar beschwerlicher, wie sie am Karsamstag in einer Story auf Instagram verriet. «Falls ihr euch fragt, wie viel Wasser man während einer Schwangerschaft haben kann: Viel», sagte die Schauspielerin in einem Video und hielt ihre angeschwollenen Finger in die Kamera. Die zunehmend dicker werdenden Hände seien kaum noch zu verbergen. «Es wird von Tag zu Tag mehr», meinte sie.