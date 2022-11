Vans und Chucks sind zurück

Die Rede ist natürlich von schwarzen Sneakern von Vans und schwarzen Chucks von Converse. Diese beiden Schuh-Modelle verpassen dem Herbst-Look ein stylisches Upgrade. Durch ihren zeitlosen Style fügen sie sich in jede Art von Outfit ein - ob der Anzug mit Hemd und Krawatte oder auch der angesagte Y2K-Jeansrock. Das Besondere an den beiden Schuh-Klassikern: durch ihr zeitloses Design wirken sie total neutral und können von allen Geschlechtern problemlos in den jeweiligen Look integriert werden.