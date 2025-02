Schwarzenegger-Clan: «The White Lotus»-Premiere wird zur Familiensache

Neue Staffel der gefeierten Serie spielt in Thailand

In der kommenden Staffel von «The White Lotus» gibt Patrick Schwarzenegger die Figur Saxton Ratliff, den Sohn des wohlhabenden Timothy Ratliff (Jason Isaacs) und dessen Frau Victoria Ratliff (Parker Posey). Die neuen Folgen der HBO–Show spielen in Thailand. Zu sehen gibt es diese für das deutsche TV–Publikum ab dem 17. Februar 2025 bei Sky sowie seinem Streamingdienst Wow, nur einen Tag nach der Premiere in den USA. Wie gewohnt werden die betuchten Gäste darin einmal mehr in einem Luxusresort der fiktiven White–Lotus–Kette alle erdenklichen zwischenmenschlichen Abenteuer und Dramen erleben.