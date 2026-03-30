Schwarzenegger-Sohn Joseph Baena gewinnt Bodybuilding-Wettbewerb

Joseph Baena (28), der Sohn von Arnold Schwarzenegger (78), hat mit seinem Sieg bei seinem ersten Bodybuilding–Wettbewerb bewiesen, wie ähnlich er seinem Vater ist. Der 28–Jährige verkündete auf Instagram, dass er beim «NPC Natural Colorado State»–Wettkampf in mehreren Kategorien den ersten Platz belegt hat.
Baena veröffentlichte ein Foto von sich, das ihn bei dem Wettbewerb zeigt, und fügte hinzu: «Mission erfüllt!» Der Wettkampf war US–Medienberichten zufolge sein Bodybuilding–Debüt. Er tritt damit in die Fussstapfen seines Vaters. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und Hollywood–Actionstar ist siebenfacher Mr. Olympia.
Tipps vom berühmten Vater
Der Hollywoodstar hat seinem Sohn vor dem Wettkampf am Wochenende offenbar auch noch hilfreiche Tipps gegeben. Der «Terminator» trainierte mit Joseph Baena im Gold's Gym in Venice, Kalifornien, wie Instagram–Beiträge Baenas zeigen.
In einer Bilderserie ist zu sehen, wie Schwarzenegger neben seinem Sohn steht und ihm Ratschläge gibt, während Joseph Baena Gewichte stemmt. «Schock die Muskeln», zitiert Baena seinen berühmten Vater, der das legendäre Mantra in seiner aktiven Zeit als Bodybuilder nutzte.
Dass hinter Baenas Erfolg harte Arbeit steckt, hat er bereits zuvor in den sozialen Medien verraten. Dort erklärte er unter anderem, dass er nicht immer einen durchtrainierten Körper hatte. «Die Leute vergessen manchmal, dass ich in der Highschool mal mollig war», schrieb er: «Ich wurde aus meinem Basketball– und Fussballteam ausgeschlossen, weil ich mit den anderen Kindern nicht mithalten konnte.» Zum Glück habe es beim Schwimmen keine Auswahlverfahren gegeben, «und das hat mein Leben für immer verändert», fügte er hinzu. «Das war mein Einstieg in die Welt der Fitness und des Trainings.»
Joseph Baena ist Arnold Schwarzeneggers unehelicher Sohn
2011 hatte Arnold Schwarzenegger bekannt gegeben, dass er der Vater von Joseph Baena ist, der aus einer Affäre mit Schwarzeneggers ehemaliger Haushälterin Mildred Baena (65) stammt. Diese Enthüllung beendete die 25–jährige Ehe mit Maria Shriver (70), mit der der Schauspieler vier weitere Kinder hat.