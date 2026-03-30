Schwarzenegger-Sohn Joseph Baena gewinnt Bodybuilding-Wettbewerb

Dass hinter Baenas Erfolg harte Arbeit steckt, hat er bereits zuvor in den sozialen Medien verraten. Dort erklärte er unter anderem, dass er nicht immer einen durchtrainierten Körper hatte. «Die Leute vergessen manchmal, dass ich in der Highschool mal mollig war», schrieb er: «Ich wurde aus meinem Basketball– und Fussballteam ausgeschlossen, weil ich mit den anderen Kindern nicht mithalten konnte.» Zum Glück habe es beim Schwimmen keine Auswahlverfahren gegeben, «und das hat mein Leben für immer verändert», fügte er hinzu. «Das war mein Einstieg in die Welt der Fitness und des Trainings.»