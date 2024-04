Schwarzenegger und Stallone: Ihre Rivalität spornte sie an

Ein Held ist nur so gut wie sein Gegenspieler – was sich schon unzählige Male auf der Leinwand bestätigte, stimmt im Fall von Arnold Schwarzenegger (76) und Sylvester Stallone (77) auch abseits von ihr. In einem gemeinsamen Interview, das am vergangenen Dienstag (23. April) unter dem Titel «TMZ Presents: Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons» ausgestrahlt wurde, sprachen sie über ihre jahrzehntelange Rivalität. Worin sich die beiden Hollywood–Actionstars einig waren: Ohne den jeweils anderen hätte keiner von ihnen eine so herausragende Karriere hinlegen können.