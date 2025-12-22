«Schwarzes Gold»: Hochkarätiges Historiendrama im Western-Stil

Stars aus «Game of Thrones» und «Maxton Hall»

In der Hauptrolle der Johanna Lambert ist «Maxton Hall»–Star Harriet Herbig–Matten (22) zu sehen, die damit eine starke Kontrastfigur zu der Schülerin Ruby Bell darstellt, die der Schauspielerin den Durchbruch bescherte. Johanna lehnt sich gegen Wilhelm Pape auf, der sie mit einem Trick um den Wald ihrer Familie gebracht hat, um dort nach Erdöl zu bohren. Gespielt wird der machtgierige Grossbauer von «Game of Thrones»–Star Tom Wlaschiha (52). Sein Seriensohn Richard, der eigentlich sich und Johanna eine gemeinsame Zukunft aufbauen will, wird von Aaron Hilmer (26) verkörpert, der zuletzt in dem Kriegsdrama «Im Westen nichts Neues» von sich reden machte. In weiteren Rollen sind unter anderem Jessica Schwarz, Henny Reents, Lena Urzendowsky und Slavko Popadic zu sehen.