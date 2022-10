«Schwarzwaldklinik»-Star Herbert Tennigkeit ist tot

Herbert Tennigkeit (1937-2022) ist tot. Der Schauspieler und Hörspielsprecher verstarb bereits am Montag (10. Oktober) in seiner Heimatstadt Hamburg. Das bestätigte sein langjähriger Freund Thomas Speyerer der Deutschen Presse-Agentur. Demnach sei der «Schwarzwaldklinik»-Darsteller in einer Klinik «friedlich eingeschlafen». Tennigkeit wurde 85 Jahre alt.