Schweden-Royals 2025: Zwischen Familienglück und Epstein-Skandal

Madeleines erster voller Sommer in Schweden seit ihrer Rückkehr

Auch Prinzessin Madeleine gab 2025 einige private Einblicke. Sie ist 2024 mit ihrem Ehemann Chris O'Neill (51) und den drei Kindern von Florida zurück in ihre Heimat gezogen und wieder häufiger bei Veranstaltungen dabei. 2025 verbrachte sie ihren ersten vollen Sommer seit der Rückkehr in Schweden – und scheint diesen sehr genossen zu haben. Sie teilte auf Instagram eine Aufnahme ihrer Kinder, auf der alle entspannt in einem Garten in die Kamera blicken. «Happy Summer!», liess sie dazu wissen.