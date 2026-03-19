Schweden-Royals um Königin Silvia feiern bei «Mamma Mia! The Party»

Bei der World Childhood Foundation handelt es sich um eine internationale Kinderschutzorganisation, die von Königin Silvia von Schweden im Jahr 1999 ins Leben gerufen wurde. «Mamma Mia! The Party» ist derweil eine immersive Mischung aus Theater und Dinner, die von ABBA–Mitglied Björn Ulvaeus (80) kreiert wurde. Anstatt die bekannte Filmhandlung nachzuspielen, tauchen Gäste dabei in eine neue, eigenständige Geschichte ein, natürlich von den zahlreichen Hits der schwedischen Kultband musikalisch untermalt.