Schweden-Royals um Königin Silvia feiern bei «Mamma Mia! The Party»

Mitgliedern der schwedischen Königsfamilie um Königin Silvia (82) ist eine besondere Erfahrung zuteilgeworden. Gemeinsam mit König Carl XVI. Gustaf (79), Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Madeleine (43) sowie vielen weiteren prominenten Gästen feierte die Königin bei einer Sondervorführung der Show «Mamma Mia! The Party».
Für den feierlichen Anlass hatte sich die Königin in ein farbenprächtiges Jackett gehüllt, das mit Pfauen–Optik versehen war. Dazu kombinierte sie eine rote Hose und darauf abgestimmte, flache Schuhe. Um ihren Hals trug sie ein edles, asymmetrisches und vorne offenes Goldhalsband, die Ohrringe waren farblich derweil wieder in Rot gehalten.
Wie die schwedische Wochenzeitschrift «Svensk Damtidning» berichtet, wirkten Prinzessin Madeleine und ihre Freundinnen Lussan Thott, Katti von Horn und Lovisa de Geer als Veranstalterinnen des Events anlässlich des 50. Thronjubiläums von Königin Silvia mit. Demnach erwiesen rund 300 geladene Gäste der 82–Jährigen die Ehre.
Feier für den guten Zweck
Der Wohltätigkeitsgedanke, für den Königin Silvia seit jeher steht, sei trotzdem nicht zu knapp gekommen. Die Vorführung fand in Zusammenarbeit mit ihrer Charity–Organisation World Childhood Foundation statt, der sämtliche Einnahmen des Abends zugekommen sein sollen. Laut des Berichts haben die Gäste zwischen 3.000 und 5.000 Schwedische Kronen für die Tickets gezahlt – umgerechnet also rund 280 bis 470 Euro.
Bei der World Childhood Foundation handelt es sich um eine internationale Kinderschutzorganisation, die von Königin Silvia von Schweden im Jahr 1999 ins Leben gerufen wurde. «Mamma Mia! The Party» ist derweil eine immersive Mischung aus Theater und Dinner, die von ABBA–Mitglied Björn Ulvaeus (80) kreiert wurde. Anstatt die bekannte Filmhandlung nachzuspielen, tauchen Gäste dabei in eine neue, eigenständige Geschichte ein, natürlich von den zahlreichen Hits der schwedischen Kultband musikalisch untermalt.
Wurde Königin Silvia während der Vorführung womöglich selbst zur «Dancing Queen»? Hierzu sagte Margareta Thorgren, die Leiterin der Informationsabteilung des Hofes, laut «Svensk Damtidning» im Vorfeld des Events: «Davon bin ich absolut überzeugt.»