Schwedische Royals feiern Nationalfeiertag

Wie in jedem Jahr wurde am heutigen 6. Juni in Schweden der Nationalfeiertag begangen. Natürlich nahm auch die schwedische Königsfamilie mit einem grossen Programm und zahlreichen Gästen an den Feierlichkeiten teil. Dabei stellten die schwedischen Royals mit Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8) demonstrativ die jüngste Generation in den Vordergrund.