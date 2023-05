Schwedische Royals gratulieren Loreen zum ESC-Sieg

Loreen schreibt ESC-Geschichte

Mit ihrem Song «Euphoria» gewann Loreen bereits 2012 den ESC in Baku. Am Wochenende überzeugte sie mit ihrem Lied «Tattoo» erneut und sicherte sich die ESC-Trophäe zum zweiten Mal. Das gelang bisher nur Johnny Logan (69) in den Jahren 1980 und 1987.