Schwedischer Hof: «Prinz Daniel fühlt sich nicht wohl»

Prinz Daniel (52) von Schweden ist als pflichtbewusster Royal bekannt. Nur äusserst selten kommt es vor, dass der emsige Ehemann von Kronprinzessin Victoria (48) einen Termin absagt. Doch genau dies tat er am Mittwoch, 21. Januar. In letzter Minute blieb er der schwedischen Sportgala fern.
Ein Sprecher des schwedischen Königshauses bestätigte laut der Zeitschrift «Svensk Damtidning» per SMS, dass Prinz Daniel nicht zur Gala erscheinen wird. «Ja, Prinz Daniel fühlte sich heute Nachmittag nicht wohl und wird daher heute Abend nicht teilnehmen», hiess es in der Textnachricht. Warum der Prinz sich unwohl fühlte, blieb unklar.
Tod der Schwiegertante
Die spontane Absage Daniels für die Sportgala kam am selben Tag, an dem der schwedische Hof den Tod von König Carl Gustafs (79) älterer Schwester, Prinzessin Désirée (1938–2026), verkündete.
Prinzessin Désirée wurde 87 Jahre alt und war die Witwe von Baron Niclas Silfverschiöld (1934–2017). Sie lebte auf Schloss Koberg in Västergötland und hinterlässt drei Kinder und deren Familien. Sie führte meist ein zurückgezogenes Leben abseits des royalen Rampenlichts. Nach ihrem Tod sollen die Flaggen am Schloss Drottningholm und am Schloss Haga am 21. Januar auf Halbmast wehen, heisst es weiter aus dem Palast.
Prinz Daniels nächster Termin ist laut Kalender auf der Website des schwedischen Königshauses für den kommenden Montag 26. Januar angesetzt. Dann soll er seine «Prinz Daniel Stiftung» besuchen.