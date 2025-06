Schweiger vs. Geiss: Promi-Töchter bei «Schlag den Star»

Robert Geiss setzt auf seine Töchter

Für Luna Schweiger ist es bereits die zweite «Schlag den Star»–Teilnahme. 2019 trat sie gegen Schlagersängerin Vanessa Mai an. Das Endergebnis: 45 zu 75 für die Musikerin. Diesmal hat sie zusätzlich zur ersten Show–Erfahrung Schwester Lilli an ihrer Seite. Die Geiss–Töchter hingegen sind Neulinge in der Show, bringen aber Reality–TV–Erfahrung aus der Familien–Doku «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» oder dem Ableger «Davina & Shania – We Love Monaco» mit.