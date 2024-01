Schweizer Ehefrau von Ralph Siegel ist zu ihm in die Klinik gezogen

Umzug ins Krankenhaus

Eine grosse Stütze in dieser schweren Zeit ist erneut Ehefrau Laura (40). Sie lebt jetzt auch im Krankenhaus. «Laura hat sich entschieden, zu mir in die Klinik zu ziehen, solange ich noch hierbleiben muss», bestätigt der ehemalige ESC-Star. «Wir haben ein schönes Doppelzimmer und es fühlt sich gut an, dass sie immer in meiner Nähe ist», beschreibt er die Situation. Laura Siegel ergänzt: «Weil ich Ralph eh jeden Tag besucht hätte, habe ich gesagt, da kann ich ja auch ganz bei ihm in der Klinik bleiben.» Zum Glück sei das hier möglich. Für die 40-jährige Mutter einer Tochter sei es beruhigend, dass sie auch nachts in seiner Nähe sein könne.