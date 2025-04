Schweizergarde verschiebt ihre Vereidigung nach dem Papst-Tod

In diesem Jahr sollen 34 Gardisten vereidigt werden. Normalerweise findet die Vereidigung jedes Jahr am 6. Mai im Damasushof des Apostolischen Palastes im Vatikan statt. Die neuen Gardisten legen am Jahrestag der Plünderung Roms, bei der 189 Schweizergardisten Papst Clemens VII. gegen die Armee Karls V. verteidigten, den Eid ab. Die Schweizergarde ist die älteste Armee der Welt. Sie wurde am 22. Januar 1506 von Papst Julius II. gegründet und ist für den Schutz des Papstes sowie seiner Residenz zuständig.