Schwere Vorwürfe gegen Komiker-Legende Jerry Lewis

«Ich wollte so sehr weg»

Zu den Interviewten gehört etwa Hope Holiday (91), die neben Lewis in dem Film «Ich bin noch zu haben» (1961) spielte. Sie berichtet von einem Vorfall in seinem Ankleidezimmer. Dort soll er sie eingeschlossen, und begonnen haben, anzüglich zu reden und zu masturbieren. «Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also sass ich einfach da. Ich wollte so sehr weg. Ich wollte da raus, aber ich konnte nicht.»