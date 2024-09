Schwere Vorwürfe: «Kill Bill»-Star Michael Madsen reicht Scheidung ein

Schauspieler Michael Madsen (66), bekannt aus Filmklassikerin wie «Reservoir Dogs», «Thelma & Louise» und «Kill Bill», hat nach fast 30 Ehejahren die Scheidung von seiner Frau DeAnna (64) eingereicht. In den Unterlagen erhebt er offenbar schwere Vorwürfe gegen sie. So glaube er, dass sie den gemeinsamen Sohn in den Selbstmord getrieben habe. Hudson starb im Januar 2022 im Alter von nur 26 Jahren.