Schwere Vorwürfe: Sean Combs reicht Antrag auf Klageabweisung ein

In dem Fall geht es um die Klage einer Frau, die behauptet, im Jahr 2003 Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden zu sein. Combs wird beschuldigt, den angeblichen Übergriff gemeinsam mit zwei weiteren Männern gegen die damals 17–jährige Highschool–Schülerin begangen zu haben. Der angebliche Vorfall soll sich in einem Studio in New York ereignet haben, berichtete unter anderem der Sender CNN im vergangenen Jahr unter Berufung auf eingereichte Gerichtsunterlagen.