Schwere Zeiten für Walter Plathe: Der TV-Star lag sechs Wochen im Koma

«Ich musste alles, wirklich alles neu lernen»

«Ich habe dem Tod etwas länger ins Auge geguckt», erinnert sich Plathe. «Nach der Klinik war ich sechs Monate in der Reha. Ich musste alles, wirklich alles neu lernen, sogar das Sprechen. Ich konnte nicht laufen, nichts.» Es sei ein «sehr harter Weg» für ihn gewesen. An die Zeit im Koma könne sich der Schauspieler nicht mehr erinnern. «Zum Glück sitze ich heute wieder hier. Ich kann wieder alles machen, was ich möchte und sogar arbeiten», erzählt Plathe stolz, der zuletzt wieder für einen neuen «Usedom–Krimi» vor der Kamera stand. Weitere Details bezüglich seines «Zusammenbruchs» wolle er aber nicht preisgeben.