Schwerer Sturz bei Olympia: Lindsey Vonn hatte Doku-Team dabei

Doch nur wenige Sekunden nach dem Start blieb Vonn mit dem rechten Arm an einem Tor hängen, verlor das Gleichgewicht und stürzte schwer. Während der Live–Übertragung waren ihre Schmerzensschreie zu hören. Sanitäter und Helfer eilten herbei, das Rennen wurde unterbrochen. Ein Hubschrauber brachte den US–Skistar zunächst in die Klinik Codivilla, wo die Diagnose gestellt wurde: eine Fraktur im linken Bein. Anschliessend wurde Vonn ins Krankenhaus Ca' Foncello nach Treviso verlegt und dort operiert, wie das Gesundheitsamt von Treviso offiziell bekannt gab.