Schweres Augenleiden: Judi Dench braucht stets eine Begleitung

Dennoch will sich der Schauspielstar nicht unterkriegen lassen: «Man findet einen Weg, mit den schwierigen Dingen umzugehen», so Dench. «Ich musste eine andere Art finden, Texte zu lernen – zum Beispiel, indem gute Freunde sie mir immer und immer wieder vorsagen.» Bei einer Theateraufführung von «The Winter's Tale» habe ihr Co–Star Kenneth Branagh (64) sie sogar sanft korrigieren müssen, als sie versehentlich in die falsche Richtung sprach. «Ich verlasse mich darauf, dass die Menschen um mich herum mir solche Dinge sagen», erklärte die Schauspielerin mit bewundernswerter Offenheit.