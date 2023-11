Schwerkranke Céline Dion erstmals zurück in der Öffentlichkeit

Die lange Leidensgeschichte Céline Dions (55) ist für Fans der kanadischen Sängerin kein Geheimnis. Im Dezember 2022 hatte die «My Heart Will Go On»–Sängerin selbst in einem auf Instagram geteilten Video bekannt gegeben, dass bei ihr das «Stiff–Person–Syndrom» diagnostiziert worden sei. Seitdem hat Dion ihre Musikkarriere unterbrochen, ist weitestgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden, und soll sich in ihre Villa in Las Vegas zurückgezogen haben. Doch nun hat sich die so beliebte Sängerin erstmals seit langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.