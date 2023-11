Schwerkranke Céline Dion singt bei erstem öffentlichem Auftritt

Diagnose «Stiff–Person–Syndrom»

Die mit Songs wie «My Heart Will Go On» und «Because You Loved Me» bekannt gewordene Sängerin leidet an einer chronischen Autoimmunerkrankung namens «Stiff–Person–Syndrom». In Stresssituationen kann die seltene und unheilbare neurologische Erkrankung zu Muskelverkrampfungen führen. Auftritte sind Dion daher derzeit unmöglich. Ende vergangenen Jahres hatte sie die Diagnose öffentlich gemacht.