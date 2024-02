Schwerkranke Céline Dion überrascht mit Auftritt bei den Grammys

Es war der erste öffentliche Auftritt der «My Heart Will Go On»–Sängerin seit mehr als drei Jahren. Dafür wählte Dion ein elegantes, bodenlanges Kleid in Babyrosa mit einem plissierten Oberteil. Eine auffällige Halskette und ein dazu passendes Armband setzten auffällige Akzente. Vervollständigt wurde Dions Look mit einem langen karamellfarbenen Mantel und einem glatten Bob–Haarschnitt. Kreiert wurde der Look der 55–Jährigen von Freund und Stylist Law Roach, der dafür extra aus seinem Ruhestand zurückkehrte.