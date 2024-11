Schwester von Prince ist tot: Tyka Nelson wurde nur 64 Jahre alt

Sie schrieb an ihren Memoiren

Tyka Nelson war Princes einzige Vollschwester. Sie wurde zwei Jahre nach ihm in Minneapolis, im US–Bundesstaat Minnesota, geboren. Die beiden wuchsen in einer grossen Patchwork–Familie auf – sie hatten noch sechs Halbgeschwister. Wie ihr berühmter Bruder interessierte sie sich für Musik. Nelson veröffentlichte zwischen 1988 und 2011 vier Alben und sollte im Juni ihr Abschiedskonzert im Dakota geben. Sie wurde jedoch krank und das Konzert – bei dem sie als Moderatorin auftreten und einige Lieder singen sollte – fand ohne sie statt. «Ich werde älter», sagte Nelson der «Minnesota Star Tribune». In dem Interview verriet sie auch, dass sie sich selbst eher als Schriftstellerin denn als Sängerin sehe und aktuell an ihren Memoiren schreibe.