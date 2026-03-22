Schwester von Sienna Miller: Auch Savannah Miller ist schwanger

«Die Magie der Schwangerschaft»

Savannah Miller schwärmt: «Die Magie der Schwangerschaft zusammen mit Jim, der bereits für meine drei anderen Kinder der beste und hingebungsvollste Vater ist, noch einmal erleben zu dürfen, ist ein tiefgründiges und phänomenales Geschenk.» Kurz vor dem 21. Geburtstag ihres ältesten Kindes stelle sie fest, wie schnell die Zeit vergehen kann. Mit dem gemeinsamen Baby hoffe sie darauf, wieder «die Unschuld und das Staunen in jeder Minute langsam auskosten zu können. Dass ich das alles noch einmal gleichzeitig mit meiner Schwester erleben darf, ist die köstlichste Kirsche auf dem Sahnehäubchen auf der Torte.»