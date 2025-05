«Schwiegertochter gesucht»-Star Ingo Peters: Ehe-Aus nach zwei Jahren

Am Sonntag teilte Ingo Peters erneut seine Gedanken zur Trennung auf Social Media, diesmal markierte er seine Ex–Partnerin auch in dem Post. Er hätte kaum geschlafen und viel nachgedacht, heisst es da. «Wirft man sechs Jahre Beziehung und zwei Jahre Ehe einfach so weg, ohne mal darüber zu reden?», fragt Ingo Peters. Im fortlaufenden Text schreibt er sich den Frust von der Seele und zählt auf, was er für seine Liebste alles getan hatte und nennt insbesondere gesundheitliche Themen.