«Schwierige Entscheidung»: Reese Witherspoon lässt sich scheiden

Die Hollywood-Schauspielerin und ihr Partner haben demnach nach sorgfältiger Überlegung «die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen», schreiben sie bei Instagram. Das Paar habe «so viele wunderbare Jahre» verbracht und gehe nun trotz der Trennung «mit tiefer Liebe, Güte und gegenseitigem Respekt für all das, was wir gemeinsam geschaffen haben», in die Zukunft.