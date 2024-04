Science-Fiction statt History: «Charité» startet in eine neue Staffel

«Wir haben uns Zukunftsszenarien ausgesucht, die nicht so weit weg sind von unserer heutigen Realität [...] All die Dinge, die wir thematisieren, sind zum Teil heute schon angedacht oder in Erprobung», bestätigte Redakteur Adrian Paul vom federführenden Sender MDR in dem Pressegespräch. «Natürlich haben wir einige Dinge fiktionalisiert, wir haben es ein wenig beschleunigt [...], aber alles, was wir erzählen, beruht auf einer umfänglichen Recherche», so der Redakteur weiter. An dieser Recherche, die vor vier Jahren im April 2020 begonnen hat, seien ganz viele Charité–Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt gewesen sowie viele externe Berater wie Zukunftsforscher, «die es ermöglicht haben, dass wir sehr realistisch erzählen können», fügte er hinzu.