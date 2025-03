«Scooby-Doo»: Netflix arbeitet an Live-Action-Serie

Erstmals in den 1960er–Jahren entwickelt, war die Zeichentrickserie «Scooby–Doo» in den vergangenen Jahrzehnten in zahlreichen Fassungen auf den Bildschirmen zu sehen. Für den Streamingdienst Netflix wird jetzt an einer Realverfilmung gearbeitet, wie das Branchenmagazin «Variety» berichtet. Acht Episoden einer neuen Live–Action–Serie wurden demzufolge vorerst in Auftrag gegeben.