Scorpions-Frontmann Klaus Meine spielt im Kinofilm «Superbuhei» mit

Klaus Meine (77), legendärer Frontmann der Scorpions, wagt sich vor die Filmkameras. Der Sänger übernimmt eine Gastrolle im neuen «Nordlichter»–Kinofilm «Superbuhei», der derzeit in Hannover gedreht wird. Für Meine ist es nicht die erste Auftritt in einem Kinofilm: 1992 war beispielsweise als er selbst in «Otto – Der Liebesfilm» zu sehen.