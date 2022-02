Scorpions noch voller «Sex and Rock ‹n› Roll»

Seit knapp 60 Jahren gibt es sie schon, die deutsche Hard-Rock-Band Scorpions. Bald, am 22. Februar, erscheint ihr nunmehr 19. Studioalbum «Rock Believer». Der Name ist Programm: Dass sie auch jenseits der 70 für «Sex and Rock ‹n› Roll» stehen wollen, haben Klaus Meine (73), Rudolf Schenker (73) und Co. in der aktuellen März-Ausgabe des «Playboy» verraten. Auch wenn ihr Augenmerk inzwischen deutlich auf letzteres gewandert ist.