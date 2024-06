Scorpions-Sänger Klaus Meine: Das sagt er über russische Ex-Fans

Mit ihrem Perestroika–Song «Wind of Change» lieferten die Scorpions im Jahr 1990 den ultimativen Soundtrack zur politischen Umbruchszeit. Bis zum Beginn des Ukraine–Krieges erfreute sich die Band auch in Russland einer riesigen Fangemeinde – was sich dann schlagartig ändern sollte. Nachdem die Gruppe als Antwort auf den Ausbruch des Krieges verkündet hatte, bis zur Beendigung des Konflikts keine Konzerte mehr in Russland geben zu wollen, wandten sich viele ihrer dortigen Anhänger empört ab.